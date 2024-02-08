Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский рассказал, что в Киеве ему признались в бессилии перед российскими ударами. Об этом он сообщил в интервью TVP Info .

Глава польского МИД подчеркнул, что украинская армия на данный момент находится я тяжелом положении в связи с нехваткой артиллерии и боеприпасов.

«Это драматическая ситуация. У Украины нехватка боеприпасов. Когда я был в Киеве, мне отчетливо объяснили, насколько большая разница в ударной мощи между российской и украинской армией», — подчеркнул Сикорский.

Кроме того, как отметил польский министр, победа Дональда Трампа на предстоящих выборах президента США только усложнит ситуацию на Украине из-за того, что Вашингтон в этом случае может полностью прекратить поддержку Киева.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что Трамп в случае своей победы в президентских выборах, сможет завершить конфликт на Украине в течение 24 часов.

Газета Financial Times сообщила, что ВСУ приходится экономить на боеприпасах из-за их нехватки. Отмечалось, что российская армия наносит все более мощные удары, а отвечать на это у украинских военных не получается из-за дефицита снарядов.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Ее главные цели заключаются в денацификации и демилитаризации соседнего государства, а также в защите мирного населения ДНР и ЛНР.

С начала спецоперации западные страны начали активно поддерживать Украину, отправляя на ее нужды свои технику, боеприпасы и оружие натовского образца. МИД РФ направлял ноту протеста западным государствам, однако никакой реакции не последовало.