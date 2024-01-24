FT: ВСУ экономят на боеприпасах из-за их нехватки

Украинским военным приходятся экономить на боеприпасах из-за нехватки артиллерийских снарядов. Об том сообщила газета Financial Times , ссылаясь на свидетельства украинских солдат.

Как пишет издание, российская армия наносит все более мощные удары. Командир одного из взводов ВСУ сообщил, что ежедневно бойцы могут использовать только две тысячи снарядов. Летом, подчеркнул он, военные использовали восемь тысяч.

FT напомнила слова командующего украинской оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александра Тарнавского, который в конце декабря заявил, что ВСУ столкнулись с нехваткой артснарядов из-за того, что западные партнеры перестали оказывать должную поддержку.

Также Тарнавский отметил, что ВСУ не хватает боеприпасов для таких зенитных ракетных комплексов (ЗРК) как Stormer, Avenger и Stinger, которые были переданы Западом.

23 января генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс подписал контракт на 1,2 миллиарда долларов для закупки артиллерийских боеприпасов. Он отметил, что речь идет о порядка 220 тысяч боеприпасов калибра 155 мм, которые на данный момент используют украинские военные.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР.

Ранее мы сообщали, что мэр Киева Виталий Кличко начал умолять Германию о помощи из-за критического положения ВСУ на фронте.