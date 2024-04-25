Глава польского МО заявил, что страна поможет Киеву вернуть призывников

Глава польского Министерства обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что руководство его страны собирается помочь украинским коллегам в вопросе возвращения военнообязанных мужчин на родину. Об этом сообщило информационное агентство Reuters .

Польский министр выразил мнение, что большое количество граждан его страны возмущается, когда видит молодых украинцев на улицах своих городов, и в то же время слышат от Европы и Запада, сколько усилий должно прикладываться для оказания помощи Украине в текущем конфликте.

Косиняк-Камыш заявил, что Польша поможет Киеву с возвращением на родину украинских граждан, рискующих утратить право на нахождение за границей по истечению срока действия паспорта. В то же время, Варшава поможет лишь в случае соответствующего обращения со стороны Киева, подчеркнул министр.

Накануне бывший депутат Рады Олейник заявил, что Украина в данный момент находится в военном кризисе.