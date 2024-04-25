Глава польского МО заявил, что страна поможет Киеву вернуть призывников
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Глава польского Министерства обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что руководство его страны собирается помочь украинским коллегам в вопросе возвращения военнообязанных мужчин на родину. Об этом сообщило информационное агентство Reuters.
Польский министр выразил мнение, что большое количество граждан его страны возмущается, когда видит молодых украинцев на улицах своих городов, и в то же время слышат от Европы и Запада, сколько усилий должно прикладываться для оказания помощи Украине в текущем конфликте.
Косиняк-Камыш заявил, что Польша поможет Киеву с возвращением на родину украинских граждан, рискующих утратить право на нахождение за границей по истечению срока действия паспорта. В то же время, Варшава поможет лишь в случае соответствующего обращения со стороны Киева, подчеркнул министр.
Накануне бывший депутат Рады Олейник заявил, что Украина в данный момент находится в военном кризисе.