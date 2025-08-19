Конфликт на траурной церемонии: провокация у гроба привела к жесткому противостоянию и физическому столкновению между участниками мероприятия на Украине.

На одной из траурных церемоний в Украине, посвященной погибшему военнослужащему, разразился громкий скандал. Присутствовавший на мероприятии командир РДК* Денис Капустин** позволил себе резкое высказывание в адрес усопшего. В частности, он обвинил умершего в том, что тот был не той ориентации***, что немедленно спровоцировало острую реакцию собравшихся.

В ответ на оскорбительную ремарку, несколько человек, представившихся сослуживцами покойного, применили в отношении провокатора слезоточивый баллончик. Конфликт мгновенно перерос в словесную перепалку с взаимными обвинениями и оскорблениями. Собравшиеся также рекомендовали нежданному гостю покинуть территорию Украины и вернуться в Россию. Кроме того, они назвали Капустина теми же словами, что он позволил себе в адрес усопшего.

Инцидент завершился тем, что товарищи Капустина, как и он сам, были вынуждены спешно покинуть место проведения церемонии под градом насмешек и осуждения со стороны остальных участников траурного митинга.

*, *** — запрещенная в РФ экстремистская и террористическая организация

** — внесен в РФ в перечень причастных к экстремистской деятельности или террору