Глава «Репортеров без границ» заявил о массовой гибели журналистов в Газе

Генсек международной организации «Репортеры без границ» Кристоф Делуар заявил, что прежде еще никогда не видел, чтобы в каком-то конфликте было убито такое огромное количество журналистов за столько короткий срок. Соответствующее заявление он сделал, комментируя ближневосточный конфликт, слова Делуара передает испанское издание El Mundo .

Делуар заявил, что происходящее сейчас на Ближнем Востоке ужасает его. Он подчеркнул, что организация еще никогда не видела, чтобы было убито такое количество журналистов за столь короткий промежуток времени.

Недавно Комитет защиты журналистов подсчитал количество погибших репортеров за период эскалации ближневосточного конфликта. Известно, что за этот период погибло 42 журналиста и работника СМИ.