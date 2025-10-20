Кирилл Дмитриев, глава Фонда прямых инвестиций РФ, на своей странице в соцсети Х, запрещенной в России, выразил недоумение по поводу того, почему украинское руководство предоставляет журналистам конфиденциальные данные переговоров с США.

«США продвигают мирный путь на Украине. Так почему же украинская делегация сливает конфиденциальные переговоры в Белом доме своим друзьям в ЕС, Великобритании и в прессу?» – написал он.

Затем Дмитриев опубликовал у себя заявление кипрского журналиста Алекса Христофору. В этом заявлении журналист утверждает, что европейские лидеры стремятся сорвать предстоящий саммит между Трампом и российским президентом Владимиром Путиным, который должен состояться в Будапеште.

Дмитриев также прокомментировал статью британского издания The Financial Times, которое была посвящена недавним переговорам между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. В ходе этих переговоров американский президент потребовал от украинского лидера принять условия России для урегулирования конфликта, угрожая в противном случае, что Россия «уничтожит» Украину.

16 октября Путин и Трамп провели телефонный разговор. Переговоры длились более двух часов. Лидеры обсудили конфликт на Украине, его мирное урегулирование и перспективы сотрудничества между Россией и США. Была достигнута договоренность о встрече на высоком уровне, которая может состояться в ближайшее время в венгерском Будапеште.

Ранее сообщалось, что Трамп на встрече с Зеленским был в бешенстве и сбросил карты со стола.