СМИ: Трамп на встрече с Зеленским был в бешенстве и сбросил карты со стола

По информации, опубликованной в газете Financial Times со ссылкой на осведомленные источники, президент США Дональд Трамп во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме вел себя крайне эмоционально. Он постоянно ругался, а в какой-то момент резко сбросил со стола все карты боевых действий, которые были разложены на нем.

Как пишет издание, на встрече обсуждались тезисы, которые президент США Дональд Трамп ранее озвучил, ссылаясь на президента России Владимира Путина в ходе их последней телефонной беседы.

«Встреча президента США и… (Зеленского – прим. ред.) то и дело перерастала в "перепалку", во время которой Трамп "постоянно ругался"… В какой-то момент встречи президент США сбросил со стола карты линии фронта на Украине», — сообщает газета.

По информации CNN, в ходе «прямой и честной» встречи в Белом доме Трамп четко дал понять Зеленскому, что Украина не получит дальнобойные ракеты. Axios, ссылаясь на источники, отметил, что, по словам Трампа, Соединенные Штаты не планируют поставлять ракеты Tomahawk в Украину «по крайней мере, в ближайшее время».

16 октября состоялся телефонный разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, который стал одним из самых долгих с начала 2025 года. По словам Юрия Ушакова, помощника президента РФ, американский лидер заявил, что на следующий день планирует встретиться с Владимиром Зеленским и учтет в ходе переговоров предложения, высказанные российским президентом.