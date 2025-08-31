Глава РФПИ Дмитриев пошутил над «изоляцией» РФ снимком Путина с лидерами стран ШОС

Кирилл Дмитриев, глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с иностранными государствами, поделился в своем Телеграм-канале фотографией с саммита ШОС, где лидеры стран собрались для группового снимка.

В 2025 году саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) проводится в китайском Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября. На мероприятие прибудут лидеры более чем 20 государств и руководители 10 международных структур.

«Изолированная» Россия на саммите Шанхайской организации сотрудничества», — прокомментировал Дмитриев фотоснимок.

На фотографии в центре находится президент Российской Федерации Владимир Путин. Рядом с ним расположены глава саммита, председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.