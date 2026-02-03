Пустые залы и сорванные гастроли Долиной: почему певица теряет зрителей в регионах

Гастрольный тур Ларисы Долиной оказался под угрозой срыва. После громкого скандала народная артистка отменила праздничное выступление в Обнинске, намеченное на 8 марта, из-за рекордно низкого спроса — зрители выкупили всего 10% мест. Аналогичная ситуация складывается в Брянске и Санкт-Петербурге, где залы остаются полупустыми. Несмотря на официальные заявления организаторов о «смене графика», эксперты связывают бойкот выступлений с недавними репутационными потерями певицы. Об этом сообщает Mash.

Лариса Долина впервые после недавнего скандала столкнулась с массовой отменой региональных выступлений. Первым из графика выпал Обнинск: на концерт в Калужской области, приуроченный к Международному женскому дню, удалось продать лишь десятую часть билетов. Следом под вопросом оказался и Брянск, где шоу должно было состояться 9 марта.

Официальные представители певицы настаивают, что отмены вызваны исключительно техническими изменениями в гастрольном графике. Однако статистика продаж говорит об обратном: ранее выступление Долиной в петербургском БКЗ «Октябрьский» уже перенесли на ноябрь, так как организаторы не смогли реализовать даже половину мест. Похоже, «риелторский» скандал нанес по гастрольной деятельности артистки более серьезный удар, чем ожидалось.



Ранее продюсер назвал капризом отказ Долиной покупать жилье «подешевле».