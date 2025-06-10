Глава штаба обороны Британии: Россия не хочет воевать с НАТО
Глава штаба обороны Британии: Россия не хочет войны
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Россия не хочет вступать в войну со странами НАТО, и не намерена доводить ситуацию до ядерной войны.
С таким заявлением в ходе заседания комитета по обороне британского парламента выступил начальник штаба обороны Великобритании Тони Радакин.
По его мнению, РФ не собирается вступать в конфликт с НАТО из-за мощи альянса.
Также Радакин считает, что США продолжат служить гарантом безопасности Европы, предоставляя свой ядерный щит.
В понедельник, 9 июня, генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Россия может быть готова к военному противостоянию с НАТО в течение ближайших пяти лет. Также он добавил, что если альянс не увеличит военные расходы до 5% ВВП, то им придется выучить русский язык.
Ранее Мединский сообщил о срыве переговоров с Украиной после визита Джонсона.