Мирный договор между Россией и Украиной в 2022 году мог быть подписан, но после передачи текста Зеленский не отреагировал, а к нему приехали Борис Джонсон и представители США.

Переговоры России и Украины в марте 2022 года, прошедшие в Стамбуле, могли завершиться подписанием мирного соглашения. Об этом в студии RT напомнил руководитель российской делегации Владимир Мединский. По его словам, документ с предварительными условиями для прекращения огня был направлен украинской стороне. Однако реакции от Киева не последовало даже через две недели — на фоне молчания Зеленского в Украину прибыл экс-премьер Британии Борис Джонсон, а также эмиссары от Джо Байдена.

Ранее западные издания уже сообщали, что именно после этого визита переговорный процесс фактически застопорился. Великобритания, по данным ряда СМИ, призывала Киев не идти на уступки, предлагая «держаться до конца». Тогда в Кремле также говорили о роли Лондона в срыве возможного урегулирования.

По словам Мединского, текст соглашения был согласован в ключевых пунктах. Подписание документа, по его оценке, могло состояться еще 28 февраля 2022 года — всего через несколько дней после начала конфликта. С тех пор спецоперация продолжилась, и переговорный формат был фактически заморожен.

Ранее Мединский раскрыл детали разговора с переговорщиком Киреевым, позже убитом в Киеве.