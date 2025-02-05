Глава СКР Бастрыкин рассказал, чем мигранты угрожают обществу

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин отметил активное проявление экстремизма среди иностранных граждан в РФ, передает РИА Новости со ссылкой на выступление руководителя ведомства на заседании расширенной коллегии СК.

Бастрыкин подчеркнул, что это явление представляет серьезную угрозу общественной безопасности.

По его словам, наблюдается значительное увеличение числа экстремистских деяний, совершенных мигрантами. В последние годы, уточнил Бастрыкин, было зафиксировано 253 преступления террористического характера.

Кроме того, председатель СКР указал на проблему незаконного пребывания мигрантов на территории страны. Иностранцы, совершающие преступления, зачастую находятся в России нелегально, бесконтрольно перемещаются по территории и систематически нарушают миграционное законодательство.

Бастрыкин подчеркнул, что это обстоятельство требует более строгого контроля и мер со стороны государственных структур для обеспечения безопасности и правопорядка в стране.

Ранее глава СКР Александр Бастрыкин сообщил, что спецслужбы Украины занимаются радикализацией и дезинформацией россиян.