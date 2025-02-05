Председатель СК заявил о кампании Украины по радикализации россиян

Украинские спецслужбы при поддержке западных стран развернули кампанию с целью радикализации и дезинформации россиян. Как сообщил ТАСС, такое мнение на заседании расширенной коллегии СК озвучил председатель ведомства Александр Бастрыкин.

По словам руководителя, предпринимаемые неприятелем меры в период специальной военной операции оказывают «значительное воздействие» на рост числа идей терроризма и неонацизма.

Бастрыкин уточнил, что сотрудники СК ведут предметную работу против подобной подрывной деятельности. Так, с момента введения уголовной ответственности за публичное распространение заведомо ложной информации о ВС РФ и дискредитацию их использования было возбуждено 615 уголовных дел, а за свои поступки в суде ответили 365 человек. В свете сказанного председатель СК заявил об особой важности работы по предотвращению радикализации молодежи, представителей которой злоумышленники наиболее часто пытаются привлечь к незаконной деятельности.

Кроме того, Бастрыкин доложил о необходимости создания единой госсистемы, которая будет направлена на безостановочное социальное сопровождение несовершеннолетних с поведением, отклоняющимся от общепринятых норм.

Ранее сообщалось о том, что в Перми ведется розыск пятерых подростков, которые сбежали из специальной школы.