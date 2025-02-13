Глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что у Польши есть весомые основания для интереса к украинского городу Львову, расположенному на западе Украины. Таким мнением руководитель ведомства поделился на круглом столе, посвященном теме исторических прав на украинские земли, передает РИА Новости.

Львов, основанный в XIII веке, на протяжении своей истории был важным культурным и экономическим центром не только для Украины, но и для Польши. Город известен своей архитектурой, вдохновленной польскими традициями, и имеет множество исторических памятников.

«Наиболее последовательно на свои так называемые «восточные кресы» всегда претендовала Польша, которую в прошлом столетии окрестили «гиеной Европы». Авторство этого термина принадлежит премьер-министру Великобритании Черчиллю», — сказал Нарышкин.

Он подчеркнул, что, таким образом, Варшава небезосновательно присматривается к этому городу Украины.

Согласно историческим фактам, в 1939 году Галиция и Волынь стали частью Советской Украины, из-за чего политическая карта Украины значительно изменилась. Польша на протяжении своей истории активно осваивала эти территории, что в свою очередь вызвало напряжение с украинскими националистами.

Тем не менее, несмотря на исторические разногласия, Польша продолжает оказывать поддержку Украине, особенно после начала специальной военной операции (СВО) РФ.

Ранее министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш призвал украинских призывников отправиться к себе на родину.