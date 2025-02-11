Министр обороны Польши призвал украинских призывников вернуться на родину

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш призвал украинских призывников вернуться на родину для выполнения своих воинских обязанностей. Заявление об этом он сделал в эфире радиостанции RadioZET, передает РИА Новости.

Отмечается, что этот призыв прозвучал на фоне неудачного проекта создания «Украинского легиона», цель которого заключалась в формировании военнослужащих из числа украинцев, проживающих в Польше. На данный момент в легион записались менее 30 человек.

В июле 2024 года Варшава и Киев подписала соглашение, в рамках которого должен был создаваться тот самый «Украинский легион». Также сотрудничество подразумевало предоставление украинским военнослужащим техники и вооружения за счет польских ресурсов.

Ранее издание InPoland сообщило, что украинцы стали массово переезжать из Польши в Германию из-за более высокого уровня зарплат, социальных выплат и улучшенных медицинских услуг.