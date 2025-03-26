Руководство Евросоюза использует традиционные пропагандистские приемы гитлеровской Германии, чтобы запугать своих граждан российской угрозой. Об этом заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Его слова привело РИА Новости.

По мнению директора СВР, европейского обывателя тщательно запугивают угрозой со стороны России. Еврокомиссия стала использовать приемы ведомства Геббельса, составив детальный план по внедрению в умы европейцев «русофобских нарративов».

«Европейское население предполагается уверить в исходящей от России «экзистенциальной опасности», предупредить которую якобы можно исключительно путем разрушения российской государственности», — указал Нарышкин.

Все это, по мнению разведчиков, напоминает пропагандистские приемы времен Третьего рейха. Людям внушают презрение к РФ и параллельно запугивают ее агрессивностью.

Ранее сообщалось, что Нарышкин провел по телефону переговоры с главой ЦРУ Рэтклиффом. В ходе общения стороны договорились о проведении регулярных контактов, направленных на содействие международной стабильности и безопасности. Особое внимание они уделили снижению уровня конфронтации в отношениях между Москвой и Вашингтоном.