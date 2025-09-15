Глава ЦИК России обрушилась с критикой на интернет

Во время итогового брифинга ЦИК по результатам единого дня голосования также объяснила, что на использованную во время голосования систему «ГАС Выборы 2.0» не совершалась кибератака именно потому, что она функционирует без выхода в интернет.

«Она автономна <…> от интернета. Этой глобальной паутины, недружественной нам», — подчеркнула Памфилова.

Глава ЦИК также рассказала, что в течение выборного периода, который проходил в России с 12 по 14 сентября, было зафиксировано свыше 500 тыс. кибератак на цифровую инфраструктуру комиссии.

По словам Памфиловой, эти атаки вызывали временные перебои в работе видеосвязи и онлайн-трансляций, однако не смогли повлиять на процесс голосования и подсчета результатов.

В единый день голосования 14 сентября в 81 регионе России прошли около 5 тыс. избирательных кампаний различного уровня, включая 20 прямых выборов руководителей субъектов федерации. Общая явка избирателей составила около 47%.

Ранее заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев раскрыл связь между выборами и стабильностью в России.