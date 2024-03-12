Глава ЦРУ Бёрнс: помощь США даст ВСУ возможность для ударов по Крыму

Новая помощь от США обеспечит ВСУ возможность для нового контрнаступления и нанесения «проникающих ударов по Крыму» при одобрении конгрессом. Соответствующее заявление сделал глава ЦРУ Уильям Бернс, передает информационное агентство РИА Новости .

По словам главы ведомства, при одобрении пакета помощи, Киев окажется в нужной позиции в период с конца текущего по начала следующего года. Он подчеркнул, что в таком случае украинская сторона сможет вернуть инициативу в наступлении и приступить к ведению переговоров с куда более сильной позиции.

Он также заявил, что при одобрении помощи, ВСУ смогут «удержаться в 2024 и 2025 году». Бернс добавил, что помощь Штатов также даст Киеву возможность для нанесения «проникающих ударов по Крыму» и противодействия флоту РФ.

В то же время, отказ США о выделении помощи будет значить для страны еще большие потери территорий, заключил он.