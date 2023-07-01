Глава ЦРУ обсуждал с Зеленским планы Киева по возвращению территорий в июне

The Washington Post сообщили о том, что директор американского ЦРУ Уильям Бернс проводил секретную встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, на которой они обсудили планы по возвращению утраченных территорий и будущие переговоры с РФ.

Корреспонденты издания выяснили, что встреча произошла в июне. В ходе своего визита, директор ЦРУ встретился с президентом и руководителями украинской разведки. WP рассказали, что украинцы поделились с Бернсом своими планами по возвращению территорий и начале ведения переговоров с РФ к концу 2023 года.

Источники WP утверждают, что целью для визита Бернса было подтверждение приверженности американского правительства и обмену данных разведки, которые должны помочь Украине защищаться.

Ранее поступала информация о том, что ЦРУ занимается вербовкой сирийских курдов для их зачисления в ВСУ. Сообщалось, что американское управление находится в процессе переговоров с представителями сирийских отрядов.