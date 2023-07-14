Глава украинской дипломатии назвал досадным недоразумением заявление британского военного министра

Ранее Бен Уоллес, глава английского минобороны, высказался насчет благодарности со стороны Киева за поставку вооружений. Он считает, что украинцы недостаточно благодарны Западу за поддержку.

Такое высказывание было нервно воспринято на Украине. Владимир Зеленский саркастично заявил, что может каждое утро благодарить англичанина за помощь. Дмитрий Кулеба, руководитель министерства иностранных дел, счел слова министра досадным недоразумением. Он указал, что премьер-министр Великобритании фактически опроверг слова своего подчиненного и признал, что украинцы регулярно озвучивают свою благодарность и он очень ценит это.

«Ни у кого нет оснований обвинить нас в какой-то неблагодарности», - подчеркнул он.

Его слова привел РИА Новости. Кулеба добавил, что на Украине сейчас идет война, и это также надо учитывать.