Президент Украины Владимир Зеленский сделал попытку переложить ответственность за обстрелы Каховской ГЭС на "российских террористов". В своих социальных сетях он написал, что все специалисты и службы уже заняты разбирательством, а также подтвердил, информацию о заседании Совета национальной безопасности, сообщает ТАСС.

Сегодня ночью в различных СМИ появились данные, что нацисты устроили подрыв плотины Каховской ГЭС на Днепре. Глава города подтвердил информацию, о разрушениях после ночных ударов по ГЭС. По его словам, разрушены задвижки, из-за чего вода стала сбрасываться ниже по течению и это невозможно контролировать. Через некоторое время экстренные службы предоставили информацию, что в результате инцидента разрушены конструкции сооружения.

Глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов ранее сообщал ТАСС, что Киев планирует новую атаку, после которой переложит ответственность на Россию, а также будет заявлять о том, что это преднамеренное создание угрозы безопасности Запорожской электростанции. Также он делал акцент на том, что украинская сторона может попытаться организовать теракт и подрыв Каховской ГЭС. Власти Херсонской области уже несколько раз констатировали факт на данном объекте неонацистами.