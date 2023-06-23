Глава ВГА Харьковской области заявил, что утечка аммиака из трубопровода «Тольятти-Одесса» продолжается

Глава российской военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что утечка аммиака из трубопровода «Тольятти-Одесса» продолжается. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия 24».

Аммиакапровод был поврежден вечером, 5 июня. По информации Министерства обороны РФ, диверсию на участке трубопровода, который проходит через населенный пункт Масютовка Харьковской области, совершила украинская ДРГ.

«На нашей территории взорвали аммиакопровод, и там сейчас еще продолжается стравливание этого аммиака», – сказал Ганчев.

По его словам, жителей близлежащих с трубопроводом территорий продолжают эвакуировать в случае необходимости.

Аммиакопровод «Тольятти – Одесса» построили в 1970-х годах. По нему проходила транспортировка основной продукции Тольяттинского азотного завода на экспорт. После начала специальной военной операции на Украине поставки аммиака прекратились.

Россия заявляла, что возобновление работы аммиакопровода является одним из условий заключения зерновой сделки между Киевом, Стамбулом и ООН.