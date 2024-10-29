Глава ВОЗ предупредил о разрушительных последствиях запрета БАПОР

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус прокомментировал решение Израиля запретить деятельность Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) на территории страны.

В соцсети Х он назвал это решение разрушительным для миллионов палестинцев. Гебрейесус напомнил, что БАПОР на протяжении семи десятилетий является важнейшим инструментом для поддержки палестинского народа, предоставляя необходимые услуги по охране здоровья и помощи беженцам.

По словам Гебрейесуса, агентство не только спасает жизни, но и обеспечивает доступ к медицинским услугам, которые теперь находятся под угрозой исчезновения в результате запрета.

Глава ВОЗ подчеркнул, что закон Израиля противоречит обязательствам государства в области защиты прав человека и угрожает жизни и здоровью всех тех, кто зависит от помощи БАПОР.

Новый закон предполагает, что агентство не сможет иметь представительства, предоставлять услуги и вести какую-либо деятельность на израильской территории.

Причины запрета коренятся в недавних событиях. В начале октября комиссия по иностранным делам и безопасности Кнессета одобрила проект закона, основанный на обвинениях в участии сотрудников БАПОР в атаках на Израиль, совершенных сторонниками ХАМАС 7 октября 2023 года.

Ранее сообщалось, что Израиль заявил об уничтожении всего стратегического оборонного потенциала Ирана.