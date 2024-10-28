Израиль заявил об уничтожении всего стратегического оборонного потенциала Ирана
Израиль уничтожил стратегический оборонный потенциал Ирана
Фото: [pxhere.com]
Израильская авиация провела мощную операцию против иранских оборонительных возможностей, в результате чего стратегическая оборонная инфраструктура страны была разрушена. Об этом говорится в сообщении израильской армейской радиостанции «Галей ЦАХАЛ» в соцсети Х.
По утверждениям источников, в результате удара были уничтожены основные батареи зенитных ракет большой дальности, тогда как арсенал баллистических ракет остался вне зоны поражения израильских сил.
Таким образом, Иран лишился стратегических возможностей ракет класса «земля – воздух», которые могут быть восстановлены только через два-три года.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отметил, что операция Тель-Авива прошла успешно и достигла всех поставленных целей.
Несмотря на сообщения о значительном ущербе, радиостанция опровергла данные о разрушениях на предприятиях по производству беспилотников в Иране.
В ответ на израильскую атаку иранские власти заявили, что еврейское государство просчиталось, санкционировав удар по территории республики.
Ранее сообщалось, что в результате падения беспилотника в Израиле пострадали два человека.