Главе МВД Сербии отправили подозрительный конверт

В Сербии перехватили подозрительное почтовое отправления, адресованное министру внутренних дел республики Ивице Дачичу. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

Конверт, в котором находились три патрона, был обнаружен и изъят в здании правительства Сербии, благодаря чему он не достиг своего адресата.

По данным правоохранительных органов, отправление поступило через отделение государственной компании «Почта Сербии» в городе Пожаревац 26 августа.

Специалисты оперативно провели необходимые мероприятия и установили личность человека, отправившего эту посылку. В настоящее время полиция продолжает активную работу по выяснению всех обстоятельств произошедшего инцидента и мотивов отправителя.

Стоит отметить, что этот инцидент произошел на фоне значительного обострения внутриполитической обстановки в республике. В последние недели в стране продолжаются массовые протестные акции, участники которых неоднократно вступали в столкновения с правоохранительными органами, применяя камни и пиротехнические изделия.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что видит в протестных акций, накрывших республику, сценарий «цветной революции».