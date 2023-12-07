Главком ВМФ Евменов заявил об угрозах безопасности России из-за НАТО

Главнокомандующий Военно-морского флота (ВМФ) России Николай Евменов заявил об увеличении угроз безопасности РФ в Арктике из-за вхождения Финляндии в НАТО, а также планов присоединиться к альянсу Швеции.

Об этом военачальник сообщил в рамках международного форума «Арктика: настоящее и будущее».

«На современном этапе военно-политическая обстановка в арктическом регионе характеризуется усилением негативных тенденций в сфере региональной безопасности. Ключевое влияние на ее состояние и развитие оказывает приостановка сотрудничества с нашей страной в рамках региональных и международных организаций», – отметил Евменов.

Он также добавил, что США рассматривают деятельность РФ в Арктике как главный вызов собственным интересам. По мнению Евменова, Вашингтон всеми способами пытается сдерживать развитие России, используя санкционное давление и военно-силовые инструменты.

Арктика – это географический район Земли, который примыкает к Северному полюсу и включает окраины материков Евразии и Северной Америки, почти весь Северный Ледовитый океан с островами (кроме норвежских), а также прилегающие части Атлантического и Тихого океанов.

Россия – одна из пяти стран, граничащих с Северным Ледовитым океаном. В арктическом регионе находятся три крупных города – Мурманск, Норильск и Воркута.

Финляндия стала частью НАТО 4 апреля 2023 года. Она вместе со Швецией подала заявку на вступление в мае 2022 года. В настоящее время членами НАТО является 31 государство.