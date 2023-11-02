Главнокомандующий украинскими ВС Валерий Залужный заявил, что возможности подготовки резервов для войск являются ограниченными. Соответствующее заявление он сделал в своем материале для британской газеты The Economist .

По словам Залужного, возможности украинских ВС по подготовке резервов войск ограничены на собственной же территории. Главнокомандующий также пожаловался на то, что в украинском законодательстве имеются лазейки, которые позволяют уклонистам запросто избежать службы в армии своей страны.

Недавно польские СМИ сообщали о том, что Залужный был вынужден мобилизовать последние украинские резервы на фоне успехов российских ВС. Как отметили журналисты, украинские ВС начали встречаться с кризисными ситуациями по всей линии фронта.