Главком ВСУ Сырский официально заявил об отправке французских военных на Украине

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что приветствует отправку французских военнослужащих на Украину. Об этом он написал в мессенджере.

Он отметил, что все необходимые документы для этого со стороны Киева подписаны.

«Мною уже подписаны документы, которые позволят первым французским инструкторам посетить наши учебные центры и ознакомиться с их инфраструктурой и персоналом», — заявил Сырский.

Накануне Сырский провел встречу в видеоформате с министром ВС Франции Себастьеном Лекорню. В ней также принял участие глава оборонного ведомства Украины Рустем Умеров.

Сырский добавил, что верить в решительность Парижа, а также понадеялся, что другие страны также присоединяться к этой инициативе.

О том, что Франция может отправить своих военных на Украину началась после заявления президента Эммануэля Макрона. На конференции, посвященной украинскому государству, глава Франции рассказал о возможной отправке военнослужащих.

Слова Макрона вызвали общественный резонанс, после которого французский лидер отрекся от своего заявления.

Ранее мы сообщали, что Макрон похвастался французским ядерным оружием, назвав его гарантом построения отношений с Москвой.