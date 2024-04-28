Макрон похвастался французским ядерным оружием, назвав его гарантом построения отношений с Москвой

Выступая в Сорбонне, трансляция речи Макрона велась в официальном аккаунте президента в соцсети Х, француз отметил, что ключевым элементом обороны ЕС является ядерное оружие, коим, по его словам, обладает Франция. В продолжение сказанного президент заявил, что именно ЯО позволит выстроить Европе такие соседские отношения с Россией, которые нужны Евросоюзу.

«Мы также обладаем ядерным потенциалом. Он находится в центре нашей оборонной стратегии и по определению является ключевым элементом обороны европейского континента. Это поможет нам создать рамки для общей обороны, гарантии безопасности для всех, что затем позволит нам выстроить соседские отношения с Россией», — сказал француз.

Макрон подчеркнул, что главная цель Франции на европейской арене – «быть самой эффективной армией Европы».

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа может погибнуть из-за своей слабости.