Госсекретарь США Энтони Блинкен отличился на вечеринке, посвященной Хэллоуину, в Белом доме, сообщает SkyNews. Американский политик привел своих детей на мероприятие в весьма необычных образах: дочь он облачил в платье цветов украинского флага, а сына переодел в президента Украины Владимира Зеленского.

Примечательно, что первым делом малыши подошли к президенту США Джо Байдену, чтобы попросить у него сладостей. Как считает политолог Алексей Ванифатов, эта ситуация довольно красноречива.

«Косплей детьми Блинкена Зеленского и Украины показывает, во что превратился киевский режим для США. На словах мы каждый день слышим о безоговорочной поддержке Украины, а на деле Вашингтон показывает, кто для них является главной нечистью в этом году», — заявил эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По словам Ванифатова, Киев сам заработал себе такую роль.

«Коррупция, которая процветает на Украине, не знает аналогов в мировой истории. Сюда же добавляются поражения на линии фронта. Все это вынуждает США как можно быстрее сократить киевским террористам помощь», — уточнил политолог.

Собеседник издания считает, что все эти факторы станут губительными для карьеры украинского лидера.

«Время Зеленского на посту президента сочтено. Весной у киевского режима будет новый руководитель, с которым Запад во главе с Вашингтоном решится на последнюю авантюру против нашей страны. Но, как это было уже не раз, победа будет за Россией. После нашей победы мировой порядок ждут большие изменения в лучшую сторону, где любая страна будет чувствовать себя в безопасности», — подытожил Ванифатов.

Ранее политолог раскрыл, кого США сделают президентом Украины вместо Зеленского.