«Кандидатура на должность диктатора есть»: политолог раскрыл, кого США сделают президентом Украины вместо Зеленского

В западных СМИ все чаще проскальзывают намеки на тяжелый политический кризис внутри Украины. Так, конфликт президента Зеленского и главкома ВСУ Залужного уже давно превратился в секрет Полишинеля.

Чем закончится это противостояние — громкой отставкой Залужного или концом карьеры Зеленского на посту президента — мы выяснили у политолога, генерального директора ООО «Института коммуникационного менеджмента» Вадима Сипрова.

По его словам, конфликт в верхушке украинской власти стал публичным практически с начала боевых действий.

«Развязал этот конфликт Зеленский, который в ультимативной форме начал требовать от военных решения нерешаемых задач, а именно — действий наступательного характера. Залужный более трезво оценивает расстановку сил на фронте, и в целом придерживается оборонительной тактики», — рассказал Сипров интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Зеленскому нужен если не реальный успех ВСУ, то хотя бы картинка для западных масс-медиа, которая могла бы создать иллюзию успеха, продолжил эксперт. По его словам,

конфликт между Зеленским и Залужным в такой вялотекущей форме будет продолжаться до тех пор, пока западные хозяева «украинского проекта» не примут решение о переформатировании режима.

«Поддерживать иллюзию демократии стало накладно, расходы на поддержку Киева уже сократили, следующий шаг в этой логике — переход к открытой военной диктатуре. Такой режим будет обходиться дешевле, к тому же, кандидатура на должность диктатора есть — Залужный. Именно таких выходцев из военной среды США на протяжении почти 100 лет ставили диктаторами по всей Латинской Америке», — добавил политолог.

Сипров уверен — в ближайшее время США могут организовать «трансфер власти» от Зеленского к Залужному. Это мероприятие могут привязать к предстоящим президентским выборам. Не исключено, что Зеленский уйдет и раньше — все зависит от ситуации на фронте.

«Зеленский уже демонстрирует желание «соскочить» со своей должности — цепляться за власть стало слишком опасно. При определенных гарантиях со стороны Запада, Зеленский может и сам передать рычаги управления хунтой Залужному», — заключил собеседник издания.

Ранее политолог Сипров рассказал, кто пострадает из-за прекращения транзита российского газа через Украину.