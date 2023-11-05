Главный противник Эрдогана покинул свой пост в оппозиционной партии Турции

Основной соперник действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на выборах главы государства – Кемаль Кылычдароглу, покинул пост руководителя оппозиционной «Народно-республиканской партии» спустя 13 лет председательства в ней. Об этом сам Кылычдароглу сообщил в соцсетях.

«Решением делегатов конгресса я прощаюсь с постом главы партии... и желаю успехов новому председателю Озгуру Озелю», – написал политик.

Кылычдароглу 74 года. Он был руководителем партии с 2010 года. Политик отстал от своего оппонента Озеля на два голоса во время выборов конгресса.

Кылычдароглу участвовал в президентской гонке в мае 2023 года. Именно он стал главным оппонентом Эрдогана. По итогам выборов президента Кылычдароглу набрал более 24,5 млн голосов (44,88%), а Эрдоган – больше 27 млн голосов (49,52%).

Озелю 49 лет. Он имеет образование фармацевта. После победы в голосовании он заявил, что его деятельность будет сконцентрирована на решении вопросов, связанных с муниципальными выборами. Они пройдут в Турции 31 марта 2024 года. Представители «Народно-республиканской партии» на данный момент возглавляют администрации многих крупных городов страны.