Главный советник Байдена по делам Европы уходит в отставку

Куратор европейского направления в американском совете нацбезопасности Аманда Слоут уходит в отставку после 3 лет работы в команде президента Соединенных Штатов Джо Байдена. Об этом сообщили Politico .

В издании отметили, что во время нахождения на посту старшего директора по европейским делам, Слоут являлась «тихой, но ключевой фигурой» в вопросе реставрации взаимоотношений Соединенных Штатов и союзников в Старом свете. Также подчеркивается, что она имела важную роль в выстраивании единого фронта против России, когда РФ начала СВО на территории Украины.

Как рассказала изданию сама чиновница, «это были потрясающие 3 года, но пришло время». Она заявила о своей усталости, месяцах недосыпания и рассказала о сложности работы по координации ответа на российские действия со стороны ЕС и Штатов.