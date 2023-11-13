Главу британского министерства внутренних дел уволили за критику действий полиции

Премьер-министр Сунак отправил в отставку Суэллу Браверманн за то, что та подвергала сомнению правомочность проведения на территории Великобритании пропалестинских демонстраций.

Браверманн до сих пор возглавляла МВД. Всю последнюю неделю ее активно критиковали за то, что дама опубликовала статью, в которой назвала все протестные движения в защиту Палестины на английской территории «маршами ненависти». Она также сравнивала их с мероприятиями тех, кто в Северной Ирландии проводит акции в поддержку Республики.

Об увольнении министра сообщил телеканал Sky News. Браверманн также заявляла, что полицейские власти зря выдают разрешения на проведения демонстраций в поддержку Палестины. По ее мнению, полиция тем самым подыгрывает различным левым движениям и способствует их распространению.