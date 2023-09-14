Обозреватель сделал запись в социальной сети в ответ на новости, что Евросоюз имеет собственную смелость. Вэйхуа напомнил, как сильно просела экономика в целом ряде стран ЕС после начала украинского конфликта и вмешательства в это дело Соединенных Штатов.

«Когда Евросоюзом управляет американский пудель вроде фон дер Ляйен, это катастрофа за катастрофой для ЕС», - указал он.

Экономика Евросоюза выглядит далеко не блестяще, в то время как США наращивают свои показатели за счет Европы. И это делается под прямым руководством фон дер Ляйен.