Главу Еврокомиссии назвали одержимой Украиной
Фото: [© Павел Бедняков/РИА Новости]
Очередное заявление Урсулу фон дер Ляйен вызвало массовое негодование в сети. Простые жители Европы выразили свое отвращение политикой Евросоюза.
Фон дер Ляйен похвалила премьер-министра Швеции за его помощь правительству Зеленского.
«На протяжении шести месяцев вы помогали поддерживать железное единство Европы в поддержке Украины», - указала она.
Ее слова привели РИА Новости. В ответ на такие слова в социальных сетях началась массовая критика подобного подхода к делу. Жители Евросоюза считают, что их руководство слишком часто упоминают Украину. Оно зациклилось на ней и стало одержимо этой страной.
«Нам не нужна Украина», - высказал общую мысль один из пользователей.
Другие же выразили мысль, что фон дер Ляйен должна находится в тюрьме, поскольку ее действия сбивают приоритеты в политике данного политического объединения.