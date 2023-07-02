Фон дер Ляйен похвалила премьер-министра Швеции за его помощь правительству Зеленского.

«На протяжении шести месяцев вы помогали поддерживать железное единство Европы в поддержке Украины», - указала она.

Ее слова привели РИА Новости. В ответ на такие слова в социальных сетях началась массовая критика подобного подхода к делу. Жители Евросоюза считают, что их руководство слишком часто упоминают Украину. Оно зациклилось на ней и стало одержимо этой страной.

«Нам не нужна Украина», - высказал общую мысль один из пользователей.

Другие же выразили мысль, что фон дер Ляйен должна находится в тюрьме, поскольку ее действия сбивают приоритеты в политике данного политического объединения.