Главу МИД Франции призвали почитать «Дипломатию для чайников»

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро отказался от потенциального разговора со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

Данное решение возмутило евродепутата от Франции Тьерри Мариани. Он заявил, что французская дипломатия деградирует и посоветовал Барро почитать «Дипломатию для чайников», сообщает РИА Новости.

Напомним, в интервью французскому телеканалу LCI Барро спросили, взял бы он трубку, если бы ему позвонил Лавров, на что министр ответил «нет».

«Когда вы являетесь министром иностранных дел в тот момент, когда ЕС полностью исключен из переговоров, и вам задают такой вопрос, и вы отвечаете «нет», это нулевой уровень дипломатии. Ему надо подарить книжку «Дипломатия для чайников». Ему необходимо понять, что его роль — это дипломатия, а не заявления предвыборной кампании», — сказал Мариани.

Он также сказал, что понимает, почему Франция потеряла связь с целым рядом африканских стран, и добавил, что США и Россия не берут в расчет европейские страны.

Мариани подчеркнул, что если кто-то из этих собеседников звонит, то нужно сразу же вести переговоры.

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