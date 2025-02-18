По словам сенатора верхней палаты парламента Алексея Пушкова, стремление участников неформального саммита некоторых лидеров европейских стран, который прошел вчера, 17 февраля, в столице Франции, «надуть щеки» не слишком удалась. Об этом сообщают Argumenti.ru.

Он подчеркнул, что это была попытка ряда теряющих влияние лидеров стран, поэтому им и не удалось показать, что якобы от них еще многое зависит.

По мнению сенатора, участники саммита, сделав ставку на конфликт, упустили шанс инициировать мир и, таким образом, сами отбросили себя на обочину мировой политики.

Ранее сообщалось, что Евросоюз готовит в отместку Трампу свой пакет военной помощи Киеву.