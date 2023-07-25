Главу МИД Китая Цинь Гана отправили в отставку

57-летний дипломат не появлялся на публике месяц, в последний раз он провел встречу 25 июня с замглавы МИД России Андреем Руденко в Пекине.

Возникли слухи, что Цинь Ган болен, но в Китае отказывались комментировать его состояние здоровья.

Не сообщается о причинах его увольнения и сейчас. Западные СМИ выдвигали разные версии отсутствия главы китайской дипломатии, среди которых была и о переходе Цинь Гана на более высокую должность.

Новым министром иностранных дел назначен 69-летний Ван И, ранее девять лет возглавлявший ведомство до декабря 2022 года.