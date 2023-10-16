Главу МИД Норвегии отправили в отставку

Король Норвегии Харальд V отправил в отставку министра иностранных дел страны Анникен Хюитфельд, говорится в сообщении норвежского правительства.

Причины отставки не сообщаются. В августе Хюитфельд попала в скандал из-за своего мужа, который торговал акциями оружейной компании, что запрещено законом.

Новым главой внешнеполитического ведомства назначен Эспен Барт Эйде, занимавший пост министра климата и окружающей среды.

53-летняя Анникен Хюитфельд возглавляла МИД Норвегии с 14 октября 2021 года. Ранее она была министром по делам детей и равноправия, министром культуры, министром труда.

В августе Норвегия была включена в список государств, совершающих недружественные действия, направленные против российских дипломатических и консульских представительств за рубежом. Это означает, в частности, что в отношении Норвегии установлен лимит работников, которых она может нанимать в свою дипмиссию.