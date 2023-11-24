Недавние слова главы американского Пентагона Ллойда Остина о том, что у Соединенных Штатов нет «волшебной палочки», которая помогла бы украинской стороне одержать победу в конфликте, свидетельствуют о том, что шеф Пентагона не понимает и не представляет себе ситуацию на поле боя. Соответствующее заявление сделал экс-аналитик американского ЦРУ Ларри Джонсон в своем блоге .

Бывший аналитик подметил, что глава американского оборонного ведомства не осознает того факта, что украинские ВС уже сильно ослабли и больше не могут продолжать боевые действия. Джонсон также предположил, что у украинских солдат не хватает способностей и знаний для того, чтобы эффективно применять американское оружие в боях.