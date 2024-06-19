Главу WADA Баньку вызвали в Конгресс США для слушания антидопинговых тем перед Олимпиадой

Руководитель Всемирного антидопингового агентства Витольд Банька был вызван в конгресс Соединенных Штатов, чтобы принять участие в слушаниях, посвященных антидопинговой тематике. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на данные, полученные с сайта американского Комитета по энергетике и торговле палаты представителей.

Еще в мае члены этой палаты потребовали от национального министерства юстиции и от Международного олимпийского комитета провести расследование по поводу допинг-проб 2021 года. Они считают, что китайские спортсмены-пловцы принимали запрещенные вещества, чтобы достигнуть впечатляющих результатов. По их мнению, ситуация с допингом у китайцев ничуть не лучше, чем у российских спортсменов.

Слушания по этому делу должны пройти в конгрессе 25 июня, и на них вызван Витольд Банька, глава Всемирного антидопингового агентства. Помимо него там поприсутствует Трэвис Тайгарт, директор Американского антидопингового агентства, а также известные спортсмены.

В 2021 году сразу трое китайских спортсменов сдали положительные пробы на препарат триметазидин, то самое вещество, за которое на 4 года дисквалифицировали россиянку Камиллу Валиеву. Китайское руководство заявило, что триметазидин попал в организмы пловцов непреднамеренно, и WADA не смогло опровергнуть это утверждение. Теперь американцы считают данное агентство виновным в сокрытии информации.

Ранее представители российской Госдумы допустили ужесточение антидопинговых законов в РФ. Депутат Свищев назвал национальное законодательство в этом направлении одним из самых четко регламентированных в мире.