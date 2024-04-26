Депутат Свищев допустил возможное ужесточение антидопингового законодательства

Председатель комитета российской Государственной Думы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищев допустил возможное ужесточение антидопингового законодательства в РФ. Об этом сообщило издание «Лента.ру» .

Депутат отметил, что отечественное законодательство в вопросах борьбы с допингом является одним из самых четко регламентированных в мире. Он подчеркнул, что спортсмены в России должны знать законы и осознавать ответственность за их соблюдение, либо нарушение.

«И все очень четко прописано», — добавил он.

В то же время Свищев указал на то, что «дельцы», пытающиеся синтезировать и распространить такие препараты и методики становятся все более изощренными в своих попытках. Российскому правительству приходится регламентировать и менять законы в данном вопросе, поэтому законодательство может претерпевать изменения. Вполне допускается и ужесточение, заключил он.

Ранее на стенде Подмосковья на выставке «Россия» прошел День спорта.