Главы МИД Турции и ОАЭ обсудили гуманитарную помощь для Газы

Главы турецкого и саудовского МИД в телефонном разговоре обсудили необходимость совместных усилий для обеспечения поставок гуманитарной помощи в сектор Газа. Об этом сообщило информагентство РИА Новости со ссылкой на турецкий дипломатический источник.

Представитель турецкой дипмиссии сообщил о том, что министр иностранных дел страны Хакан Фидан накануне обсудил с главой МИД ОАЭ шейхом Абдуллой бен Заидом Аль Нахайяном необходимость усилий для обеспечения доставки помощи в Газу. По словам источника, турецкий министр подчеркнул важность совместной работы в данном вопросе, а также, в достижении прекращения огня. Стороны обсудили резолюцию, принятую во время Совбеза ООН о гумпомощи Газе, сообщил собеседник агентства.

Дипломат рассказал, что Фидан заявил о необходимости максимальных усилий по обеспечению помощи, но, в то же время, не стоит отвлекаться от цели прекращения огня.