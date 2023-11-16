Global Times: Евросоюз готов пойти на уступки России из-за усталости от Украины

Страны Европы откровенно устали оказывать помощь Киеву и направлять в его адрес вооружения, поэтому они могут в любой момент перейти к компромиссу к РФ.

Китайские эксперты считают, что на ситуацию повлияли разногласия, которые существуют между странами ЕС касательно помощи правительству Зеленского.

«Европа демонстрирует утомление из-за поставок Киеву и может перейти к компромиссу», - указали они.

На текущее мнение Евросоюза повлиял целый ряд факторов: провал украинского контрнаступления, конфликт на Ближнем Востоке и так далее. Все это сильно повлияет на размеры помощи Украине. Вполне возможно, что поставки вооружений ВСУ полностью прекратятся, а ЕС будет оказывать исключительно экономическую поддержку.