Они учитывают в этой стране только свои интересы, полностью игнорируя любые риски.

Китайское издание выпустило статью, автор которой заявил, что Соединенные Штаты старательно затягивают боевые действия на украинской территории. Они действуют, исходя из собственной экономической и политической выгоды.

«США все еще подливают масла в огонь конфликта, полностью игнорируя гуманитарный кризис и усугубляющиеся риски подъема терроризма», - написал журналист Вань Хэнъи.

Его соавтор Чжан Хун отметил, что все действия Белого дома продиктованы исключительно стремлением разжечь конфликт еще больше, но никак не прекратить его. Это ведет к увеличению масштабов боевых действий и расширению их географии.