Эта страна попала в жернова борьбы между Республиканской и Демократической партиями.

Авторы китайского издания выпустили статью, в которой указали, что украинцы стали заложниками политической ситуации в Соединенных Штатах, когда одна группировка пытается потеснить другую.

«Для республиканцев украинский вопрос - это мощный инструмент для манипулирования демократами в политической борьбе между партиями», - указали журналисты.

Вдобавок ко всему, Белый дом пытается увязать безопасность Киева с безопасностью всей Европы. Помимо этого, он пытается с помощью чужих рук противостоять России, устраивая для нее проблемы. Америка не откажется от такой стратегии, и это является трагедией для Украины.