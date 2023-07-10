Генерал Ходжес: Запад и НАТО потеряли свое влияние в Грузии
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Запад и НАТО потерпели серьезное фиаско в Грузии, растеряв за последний год все свое влияние в этой соседней с Россией стране, посетовал бывший главком армии США в Европе Бэн Ходжес.
Как заявил генерал в интервью польскому порталу Interia, Грузия еще не переключилась на следование в форватере политики Москвы, но уже близка к тому. И это не может не расстраивать Вашингтон.
«Раньше я гораздо оптимистичнее относился к Грузии. Но как НАТО, как Запад, мы потерпели неудачу. В случае с Грузией мы сейчас находимся в гораздо худшем положении, чем два, три или пять лет назад», - отметил Ходжес.
Генерал объяснил причины произошедшего тем, что США и НАТО слишком увлеклись помощью Киеву в его борьбе в Россией и совсем забросили Тбилиси. И теперь пожинают не совсем приятные всходы такой политики.
«Мы не были последовательны в наших оценках значения экономического развития, сотрудничества в области безопасности и всех других вопросов, которые являются частью комплексной стратегии НАТО», - резюмировал генерал.