Запад и НАТО потерпели серьезное фиаско в Грузии, растеряв за последний год все свое влияние в этой соседней с Россией стране, посетовал бывший главком армии США в Европе Бэн Ходжес.

Как заявил генерал в интервью польскому порталу Interia, Грузия еще не переключилась на следование в форватере политики Москвы, но уже близка к тому. И это не может не расстраивать Вашингтон.

«Раньше я гораздо оптимистичнее относился к Грузии. Но как НАТО, как Запад, мы потерпели неудачу. В случае с Грузией мы сейчас находимся в гораздо худшем положении, чем два, три или пять лет назад», - отметил Ходжес.

Генерал объяснил причины произошедшего тем, что США и НАТО слишком увлеклись помощью Киеву в его борьбе в Россией и совсем забросили Тбилиси. И теперь пожинают не совсем приятные всходы такой политики.