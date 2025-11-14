Дмитрий Медведев, занимающий пост заместителя главы Совета безопасности России, публично охарактеризовал боевые действия на Украине как самый кровопролитный конфликт нынешнего столетия. По его словам, сложившаяся ситуация представляет собой гнойник, который неизбежно будет вскрыт. Об этом сообщает РИА Новости.

Заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев выступил с резкой оценкой событий на Украине, назвав их самым масштабным по потерям конфликтом XXI века. Он подчеркнул, что этот созданный в Европе очаг напряженности используется Западом исключительно против России.

Медведев выразил уверенность в том, что данный гнойник будет ликвидирован. По его мнению, это может сделать как Вашингтон со своими европейскими союзниками, так и сам украинский народ, который, как предположил политик, устал от правящего режима. Медведев обозначил действующие украинские власти как бандеровскую клику, которая, по его словам, втянула страну в кровавую бойню.

