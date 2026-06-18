В эфире радио Sputnik, запись которого доступна в соцсети «ВКонтакте», публицист и переводчик Дмитрий Пучков, более известный как Гоблин, усомнился в преимуществах членства в Евросоюзе для государств-участников. По его словам, распространенное мнение о выгодах от пребывания в ЕС не соответствует действительности.

В качестве аргумента блогер привел пример Польши: после вступления страны в Евросоюз значительная часть ее жителей, по его наблюдениям, покинула родину и перебралась в Исландию. Вопрос о том, насколько хорошо стало на родине, если люди массово уезжают, по мнению Пучкова, остается риторическим.

Как полагает Гоблин, страны-участницы ЕС не извлекают реальных выгод из членства, тогда как руководство объединения, напротив, существует за их счет и процветает.